Кокорев может остаться главным тренером «Сочи» на следующий сезон

Дмитрий Кокорев может остаться главным тренером «Сочи» на следующий сезон. Об этом в интервью «СЭ» заявил заместитель генерального директора клуба Алексей Бадюков.

— Есть ли шанс, что Дмитрий Кокорев останется главным тренером в следующем сезоне?

— Конечно.

— Идет ли сейчас поиск других тренеров?

— Идет. Мы рассматриваем все варианты. Все зависит от того, какое мировоззрение у тренера, что он может привнести в нашу систему и как игроки и его помощники будут развиваться. Нам надо работать одной семьей: игроки, тренеры, менеджмент, офис. Это наша задача. И это основной критерий выбора тренера. Будем анализировать, получается ли это у Дмитрия Александровича.

После 68 игр регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Сочи» набрал 32 очка и занял последнее место.