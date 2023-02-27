Заместитель гендиректора «Сочи» Бадюков: «Будем рады, если Мичков останется у нас»

Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» прокомментировал игру арендованного у СКА нападающего сочинцев Матвея Мичкова.

— Это, прежде всего, большой шаг вперед для Матвея. Это игрок с большим будущим. Он может доказывать свой потенциал на взрослом уровне. Будем рады, если Матвей останется в команде. Мы довольны им. Он, надеюсь, тоже. Наши цели схожи. Он заинтересован в развитии, а мы готовы ему помочь.

— Как оцените период Мичкова в «Сочи»? Замечаете, что он растет и как игрок, и как личность?

— Он растет и взрослеет, как лидер команды, а не просто как молодой игрок. Это проявляется и в быту, и в тренировочном процессе. Конечно, молодому игроку комфортнее общаться со сверстниками. Но ему надо находить общий язык и со старшими. Мы замечаем, что он работает над собой и старается убирать некоторые неприятные моменты. Те же удаления. Мы знаем причину, почему в матче с «Витязем» он заработал необязательные удаления. Матвей может сам рассказать о ней. Самое главное, что он прогрессирует, взрослеет и по сравнению с конкурентами по будущему драфту показывает свой класс уже на взрослом уровне.

— В чем видите главную проблему Мичкова в игре на взрослом уровне?

— У Матвея есть все с точки зрения атакующих навыков: игра под воротами, чувство гола, желание выиграть единоборства. Может быть, ему не хватает физических данных. Он, конечно, будет развиваться и прибавит в умении играть в силовой хоккей. Он здорово удерживает шайбу за счет катания. Играть по 20 минут в КХЛ — колоссальный шаг для его развития.

В этом сезоне 18-летний Мичков отметился 9 голами и 11 результативными передачами в 30 матчах за «Сочи».