Останется ли Мичков? Увеличат ли бюджет? А кто будет тренером? Что ждет «Сочи» в новом сезоне

Интервью с заместителем генерального директора «Сочи» Алексеем Бадюковым.

«Сочи» первым из клубов КХЛ потерял шансы на попадание в плей-офф, а за сезон в команде сменилось три главных тренера. Заместитель генерального директора по хоккейным операциям Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал о причинах неудачного сезона, принципах комплектования команды и планах на будущее.

Провальный сезон

— «Сочи» задолго до конца регулярки потерял шансы на выход в плей-офф. Что привело к этому?

— Отставки тренеров. Травмы. Чехарда в плане ротации состава. Перед сезоном мы не могли говорить, что наш состав слабый. Игроки, на которых рассчитывали, были довольно высокого уровня. Но ставка на хоккеистов, которые приглашались на лидирующие позиции, не сработала по определенным причинам. Основная задача, поставленная на сезон, — перестроить всю систему с акцентом на развитие молодых игроков. В том числе поэтому произошли тренерские отставки. Мы искали путь, чтобы система заработала так, как нам необходимо.

Сезон получился экспериментальным. Задача нашей системы — развитие молодежи. Прежде всего это достигается через тренировочный процесс. Основной пул игроков «Капитана» — это наше будущее. Мы хотим их развивать. Чтобы достичь результата в этом сезоне, пригласили игроков постарше. Хотя, если оценивать шире, это тоже молодые ребята. Но они уже должны выходить на лидирующие позиции. К сожалению, нам не хватило их класса, чтобы бороться за плей-офф.

— В чем это отражается?

— Во многих игровых факторах. Мы на последнем месте по большинству. Это говорит о том, что класс игроков не позволяет рассчитывать на более серьезный результат.

— Можете назвать тех игроков, которые не справились с лидерскими ролями?

— Это было бы некорректно с моей стороны. В будущем мы рассчитываем на более глубокий состав и большое количество лидеров. Наша система и рассчитана на взаимозаменяемость. Называть фамилии я не буду. Все всё прекрасно понимают. Знаете, достаточно кому-то из игроков отработать только на 80 процентов — и все теряется. Причины бывают разные: здоровье, мотивация, игроки женятся, происходят другие бытовые вещи. Мы видим причины, проводим анализ и постараемся все это скорректировать. Мы учимся на своих ошибках — хотелось бы, чтобы и хоккеисты делали это. Хотя лучше учиться, конечно, на чужих ошибках.

Фото ХК «Сочи»

— Отвечая на первый вопрос, вы сказали о травмах. Они стали следствием некачественной летней подготовки?

— Не хочу никого выставлять крайним, но сами хоккеисты отмечают, что физическое состояние не самое удовлетворительное. Мы изначально понимали, какой чемпионат нас ждет. И что пауза будет только одна — в декабре. Наверстать то, что закладывается на предсезонке, можно только через игры. В этом сезоне были травмы и технического характера, и болезни, которые настигли нас в конце сезона.

Ситуация тяжелая. Когда Миша Бердин только вошел в игровой режим, он получил серьезную травму. Это отразилось на сезоне. Нельзя говорить, что это основная причина неудачного сезона. У нас есть кем его заменить. Мы хотим стать лучше во всех компонентах — не только в результате и игре, но и в тренировочном процессе. Летняя подготовка не дала того эффекта, на который мы рассчитывали. В дальнейшем глубина и ротация состава не работали на результат.

— Но кроме «физики» есть технические факторы. Будучи суператлетом, игрок не сможет стабильно давать результат, если мастерства недостаточно для уровня КХЛ.

— Об этом говорит игра в большинстве. Думаю, все тренеры согласятся со мной: какие бы ни рисовали тактические схемы, без мастерства и желания в большинстве мало что получится. Мы работаем в этом отношении. В большинстве нам помог Матвей Мичков. Мы подбираем игроков под определенные задачи и понимаем, в каком компоненте они нам помогут. Будем продолжать поиски хоккеистов.

— Что не получилось в начале сезона у Андрея Назарова?

— Не получилось то, что мы хотели видеть.

— Клуб ошибся, оставив Андрея Назарова главным тренером после прошлого сезона? На длинной дистанции его методы не помогли.

— Все верно. В прошлом сезоне Андрей Викторович не готовил команду к сезону. Летом мы дали ему полный карт-бланш. Он работал полным циклом, начиная с предсезонки. Но не получилось. Андрей Викторович и сам понимал, что что-то работает не так. Прежде всего не было результата. Куда мы хотели двигаться и куда мы шли — это было два разных пути.

— Есть ли шанс, что Дмитрий Кокорев останется главным тренером в следующем сезоне?

— Конечно.

— Идет ли сейчас поиск других тренеров?

— Идет. Мы рассматриваем все варианты. Все зависит от того, какое мировоззрение у тренера, что он может привнести в нашу систему и как игроки и его помощники будут развиваться. Нам надо работать одной семьей: игроки, тренеры, менеджмент, офис. Это наша задача. И это основной критерий выбора тренера. Будем анализировать, получается ли это у Дмитрия Александровича.

— Пока вы не поняли, отвечает ли он этому критерию?

— Понимание есть. Мы видим тренировочный процесс и работу вне льда. Это каждодневный труд 24 часа в сутки. И не только главного тренера, но и помощников. Смотрим, как появляется эта химия. Мы рады открывать не только новые имена среди игроков, но и среди тренеров. Кокорев — новое имя для КХЛ. Все начинали с неизвестности — и игроки, и тренеры.

ХК «Сочи»

Будущее «Сочи»

— Результаты текущего сезона могут изменить вашу трансферную политику? Возможно, вы обратите внимание на более опытных игроков из ВХЛ.

— Мы считаем неправильным подписывать игроков с завышенными контрактами. Это наше твердое убеждение. Неважно — опытных или молодых. Мы не хотим большого разрыва по зарплатам в команде. Чтобы игроки не получали привилегированного положения в раздевалке и на льду.

— Что не получилось у Алексея Мельничука после возвращения из Северной Америки?

— У Алексея не получилось не только в нашей команде. Не стоит делать из мухи слона. Такое бывает. На Алексее Мельничуке никто не ставит крест. Может быть, он поменяет отношение или без каких-то изменений выйдет на ведущие роли в другом клубе КХЛ. В данном конкретном времени сложилось так, что у Алексея не пошла игра.

Для вратарей важно прежде всего доверие от партнеров. К сожалению, негативный опыт стал только нарастать. И в «Тракторе», и в «Авангарде». Кроме того, мы договорились с Михаилом Бердиным, и держать в команде трех взрослых вратарей было нецелесообразно. Когда мы расставались с Алексеем, им интересовались три хорошие команды. Он высоко котировался. Мы договорились с «Трактором». Причем Алексей уезжал с хорошей статистикой. Это очень важно.

— Михаил Бердин останется в команде на следующий сезон?

— У Михаила заканчивается контракт. Ведем переговоры, права у нас.

— Вы заинтересованы в Бердине?

— Безусловно.

— Морроу и Гормли — не самые очевидные кандидаты на позиции иностранцев. Какие были аргументы в их пользу, когда вы только подписывали контракты?

— Мы понимали, что на рынке российских защитников высокого уровня практически не осталось. А наш лучший защитник прошлого сезона Янис Якс, к сожалению, приехать не смог из-за сложившейся ситуации. Ушел Ярослав Дыбленко — и мы его прекрасно понимали. Сейчас он играет в ЦСКА. Мы искали опытных защитников, которые будут играть прежде всего в большинстве. Решили брать легионеров, которых знаем. Если и приглашать иностранцев, то тех, которые хотят ехать к нам и которые нам известны. И самое главное — тех, которых мы можем себе позволить. Мы разумно тратим деньги. Другой вопрос, что ни Морроу, ни Гормли не смогли в полной мере сыграть так, как мы на них рассчитывали.

— Почему это произошло?

— У них были травмы, они приехали без предсезонки. Без нее их хватило на определенное время, но потом началась физическая яма. Они проводили много времени на льду. Рассчитывать только на большинство от защитника с нашей точки зрения неправильно. Брэндон — очень старательный парень. Помним, как он играл в рижском «Динамо» и за «Локомотив» в плей-офф. Получили хорошие рекомендации о нем. Почему иностранцы лучше раскрываются в «Барысе» или минском «Динамо»? Эти клубы не ограничены лимитом. В составе много иностранцев, и они лучше взаимодействуют между собой. А когда их всего двое, это другая история. В дальнейшем будем учитывать этот фактор. Ищем иностранцев, которые близки нам по менталитету.

— Почему расторгли контракт с Морроу и Никитой Пивцакиным за две недели до конца регулярки?

— Мы изначально предупредили ребят, что останутся в команде те, с кем мы пойдем дальше. То есть те игроки, которые нам интересны в будущем.

ХК «Сочи»

Легионеры, молодежь

— На какие позиции «Сочи» рассматривает иностранцев на следующий сезон?

— Отвечу не только по легионерам. Мы ищем центральных нападающих — в этой линии мы выглядим слабо. И как минимум нужны два защитника-лидера, которые сыграют в первой паре.

— На каких легионеров «Сочи» будет претендовать в ближайшем межсезонье? Это будет уровень Морроу и Гормли или, предположим, Эрика О'Делла, который когда-то играл в «Сочи»?

— О'Делл — очень хороший хоккеист. Знаете, факторов много. Например, дети Эрика ходят в американскую школу, а ее нет в Краснодарском крае. Эта одна из причин, которая переворачивает ситуацию. Плюс — контракт. Вы же знаете, сколько получает О'Делл?

— Конечно. О'Делл — лишь пример. Может ли хоккеист такого уровня подписать контракт с «Сочи»?

— Может. Наш список хоккеистов большой и интересный. Мы бы хотели определиться с новичками как можно быстрее. Желательно, чтобы они были с опытом игры в КХЛ. Но сейчас идет чемпионат. Многие хоккеисты ждут плей-офф. Мы не имеем права вести с ними переговоры. С агентами — да, но не с игроками.

— Тяжело договариваться с игроками, чтобы они приехали в «Сочи»?

— Нет. Ведется обычная работа.

— Какие запросы поступают от иностранцев во время переговоров?

— Мы можем говорить все что угодно. Рассказывать про море и Красную Поляну. Но для любого спортсмена важны финансовый вопрос и задачи команды. Спортивный результат никто не отменял. Это и премии, и интерес к игре. Есть примеры, когда жизнь с клюшкой и коньками превращается в рутину, хоккеист деградирует. Никто не хочет оказаться в таких условиях.

— Это стало одним из факторов неудач сезона-2022/23?

— Не сказал бы. Во многом это зависит от характера каждого игрока — от преодоления себя. Это профессиональная обязанность любого спортсмена. У кого-то это получается, у кого-то — нет. Большие спортсмены не любят проигрывать. Поэтому они даже в нашей ситуации способны достать из себя все. И засыпая ночью, будут довольны, что отдали все, чтобы стать лучше. Это наша задача. Те игроки, которые ее не понимают, оказываются в других клубах.

— Неопределенность с главным тренером на следующий сезон влияет на процесс переговоров? Кокорев — начинающий тренер на уровне КХЛ.

— Да, игроки и агенты спрашивают об этом. Но очень мало хоккеистов приходят к конкретному тренеру. Это чаще всего касается сложившихся игроков, которые знают какого-то специалиста. Игроки подписываются под конкретные задачи системы. Агенты интересуются, какие планы на тренеров, но дальше игроки сами принимают решения.

— Может ли «Сочи» возглавить иностранный тренер в следующем сезоне?

— Это исключено.

— Какое ваше отношение к сокращению лимита на иностранцев в КХЛ?

— Это интересная тема для нашего клуба. В этом сезоне мы видим, что некоторые команды отказались от пяти легионеров в составе. Все индивидуально. Можно и нужно давать шансы местным молодым игрокам. Все обязательно окупится, если дать им время и возможность для развития.

— Вы много говорите о развитии молодежи. Но ведь нет гарантий, что собранная в «Сочи» молодежь обязательно заиграет на уровне КХЛ.

— Мы делаем все, чтобы это произошло. Есть селекция. Никто искусственно не держит молодых игроков в составе. Мы видим, как хоккеисты переходят на взрослый уровень. Если они не делают то, что мы хотим, будут играть другие.

— КХЛ может повысить пол зарплат. «Сочи» готов к этому?

— Клуб готов. Увеличение бюджета планировалось и без повышения пола. У нас один из самых маленьких бюджетов в лиге.

— Продлили ли вы контракт с клубом?

— Пока нет. Приму любое решение руководства.

Матвей Мичков. ХК «Сочи»

Мичков, Куприянов

— Какие функции в команде у Олега Куприянова? Почему он отсутствует на сайте в разделе «Руководство» или «Тренеры»?

— Олег Борисович — советник генерального директора. У него большой опыт работы и на клубном уровне, и в сборной России. Принимаем его советы, чтобы становиться лучше.

— Согласитесь, что приход Матвея Мичкова взбодрил команду?

— Это прежде всего большой шаг вперед для Матвея. Это игрок с большим будущим. Он может доказывать свой потенциал на взрослом уровне. Будем рады, если Матвей останется в команде. Мы довольны им. Он, надеюсь, тоже. Наши цели схожи. Он заинтересован в развитии, а мы готовы ему помочь.

— Как оцените период Мичкова в «Сочи»? Замечаете, что он растет и как игрок, и как личность?

— Он растет и взрослеет как лидер команды, а не просто как молодой игрок. Это проявляется и в быту, и в тренировочном процессе. Конечно, молодому игроку комфортнее общаться со сверстниками. Но ему надо находить общий язык и со старшими. Мы замечаем, что он работает над собой и старается убирать некоторые неприятные моменты. Те же удаления. Мы знаем причину, почему в матче с «Витязем» он заработал необязательные удаления. Матвей может сам рассказать о ней. Самое главное, что он прогрессирует, взрослеет и по сравнению с конкурентами по будущему драфту показывает свой класс уже на взрослом уровне.

— В чем видите главную проблему Мичкова в игре на взрослом уровне?

— У Матвея есть все с точки зрения атакующих навыков: игра под воротами, чувство гола, желание выиграть единоборства. Может быть, ему не хватает физических данных. Он, конечно, будет развиваться и прибавит в умении играть в силовой хоккей. Он здорово удерживает шайбу за счет катания. Играть по 20 минут в КХЛ — колоссальный шаг для его развития.

— Много говорилось о том, что отец Матвея находится с командой и отличается гиперопекой сына. Это не мешает коллективу и самому Мичкову?

— Нет. Мы говорим о личном развитии Матвея на взрослом уровне. Нет ничего плохого в том, что они тесно общаются с отцом. Андрей Владиславович — тренер, специалист, который находится не только рядом с сыном, но и со всей командой. Он ведет статистику по всем игрокам и в полной мере привлекается к работе с командой. У него достаточно опыта как в работе на детском, так и на взрослом уровне.

— Какое ваше отношение к аренде? Планируете в следующем сезоне снова использовать ее?

— Аренда — это прежде всего вынужденная мера. Когда ты понимаешь, что игрока скоро заберут, надо договариваться на берегу о будущем. У нас в аренде не только Мичков, но и Василий Мачулин. Он помогает не только в «Сочи», но и в «Капитане». Как сложится дальше, пока не могу сказать. Он — хороший парень, который приносит позитив в коллектив. Дело же не только в очках и использовании на льду. Каждый игрок вносит вклад в успех команды.

— Почему Артем Федоров поник после обмена из СКА?

— Артем — талантливый игрок. Помню его по выступлению за «Спартак». Думаю, последние сезоны не устраивают и самого Артема. У него было много травм.

— Селекция начинается с анализа текущих возможностей. Сильно ли изменится состав «Сочи» в следующем сезоне?

— Он точно изменится. Не думаю, что сильно. Наверное, процентов на 30. Мы ищем усиление. Конечно, не такое, которое на бумаге превосходило бы усиление других клубов. Самое главное, что мы понимаем, с каким характером берем игроков в команду. Неважно, какого они возраста.

— Легко ли дались продления контрактов Тянулина и Попова?

— Сергей Попов — одно из открытий нашего сезона. Парень обладает многими навыками. То, что мы продлили контракт до 2026 года, говорит о многом. Он пошел на условия, которые мы предложили. Тянулин провел неровный сезон. Но при должном доверии к себе он показывает, что это игрок выше того уровня, на который его оценивали в других командах. Праворукий нападающий, который бьется и с которым комфортно играть партнерам. Если мы сразу продлили контракты, то игроки полностью нас устраивают.

— Пришлось ли увеличить их зарплаты, чтобы оставить в команде?

— Тянулин подписал контракт на прежних условиях. Зарплата Попова немного увеличилась. Все в рамках разумного.

— Начались ли переговоры о новом контракте с Юрием Александровым?

— Пока не разговаривали. Будем думать. Игрок, безусловно, опытный. Яркий показатель — Юрий идет с положительной полезностью. Это опыт, мастерство, желание оставаться на высоком уровне, несмотря на возраст, и ответственное отношение к работе.

— Удалось ли в полной мере искоренить тезис, что хоккей в Сочи — по-прежнему экзотика?

— Да. И это подтверждает посещаемость наших матчей. Хоккей в Сочи уже не экзотика. Если процесс не начинать, то традиции и не появятся. С 2019 года работает профессиональная детская школа. Мы проводим большие турниры — и детский Sirius Sochi Cup, куда приезжают команды со всей страны, и предсезонный Sochi Hockey Open в августе, который уже завоевал репутацию одного из сильнейших и популярных в летнем календаре КХЛ. Все делается постепенно. В первый сезон мы тяжело набирали детей в клубную школу, а сейчас уже родители дерутся за места. Родители обратили внимание на школу и детский хоккей, и клуб это не может не радовать.