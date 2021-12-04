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Юрий Михайлис: «Команда сражалась до конца, верили в победу»

21:40
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).

«Хороший напряженный матч получился. В первом периоде соперники присматривались друг к другу, осторожно прощупывали друг друга. Во втором периоде допустили ошибку — пропустили гол. Сегодня команда сражалась до конца, верили в победу. Командная победа сегодня», — цитирует тренера сайт «Барыса».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-neftehimik-barys-press-konferenciya-trenerov-video/

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Иван Шитик все материалы автора
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