Юрий Михайлис: «Команда сражалась до конца, верили в победу»
21:40
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).
«Хороший напряженный матч получился. В первом периоде соперники присматривались друг к другу, осторожно прощупывали друг друга. Во втором периоде допустили ошибку — пропустили гол. Сегодня команда сражалась до конца, верили в победу. Командная победа сегодня», — цитирует тренера сайт «Барыса».
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/khl-neftehimik-barys-press-konferenciya-trenerov-video/
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