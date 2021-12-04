Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:4).

— Мы понимали значение и важность сегодняшнего поединка. По началу ничего не предвещало такого исхода. Примерно равная борьба во втором периоде. Мы здорово добавили, забили хорошие голы. Потом же сами, своими руками отдали нашу игру. Такие матчи так играть нельзя, тем более имея такое преимущество нужно проявлять дисциплину, железную волю и сражаться в каждом эпизоде. Очень обидное и досадное поражение при такой хорошей игре.

— Почему не играл сегодня Туохимаа?

— Мы коллегиально принимаем решение по вратарской позиции, кто будет на последнем рубеже. Сегодня было принято такое решение.