Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис в интервью «Известиям» признался, что не жалеет о подписании Николая Жердева. Хоккеист в сезоне-2017/18 присоединился к клубу из Риги, но вскоре с ним расторгли контракт.

— Прошедшим летом Николай Жердев заявил о желании вернуться в КХЛ. В итоге он после долгого перерыва нашел работу в ВХЛ в «Тамбове», странным образом не явился в клуб на сборы, а затем подписался в «Рязань». Последней его командой в КХЛ было рижское «Динамо», которое с ним быстро расторгло контракт. Не жалеете, что рискнули взять к себе игрока, уже тогда имевшего устойчивую репутацию хоккеиста с невысоким уровнем дисциплины?

— Я бы не хотел комментировать все события вокруг Николая. Но думаю, что риск — хорошее дело. Поэтому не надо жалеть — надо рисковать. И давать людям шанс — снова и снова.

— Потеряли деньги на расторжении контракта?

— А что делать? Риск всегда стоит денег. Так что не жалею о подписании Жердева.