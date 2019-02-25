Йозеф Яндач: "Немного порадуемся, что забили удачный гол, и будем готовиться ко второй игре"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:1 ОТ) прокомментировал итоги встречи.

- Сейчас еще немного порадуемся, что мы забили удачный гол, а потом уже будем опять готовиться ко второй игре, - сказал Яндач. - Очень рады, что победили в первой игре и это была типичная игра плей-офф.

- В начале игры Уфа была поактивнее. Были не готовы к такому началу?

- Что это за вопрос?! Думаю, что все были готовы. Это первая игра в плей-офф. Соперник открывался, играл хорошо и мы делали какие-то ошибки. Может мы нервничали в начале, потому что домашняя игра. Просто были у них моменты и Вася Кошечкин нас поддержал. (Юрий Ширинкин)