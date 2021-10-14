«Йокерит» на своем льду переиграл «Сибирь» и прервал серию из четырех поражений подряд

«Йокерит» на своем льду переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Джокеры» одолели соперника со счетом 4:3.

Причем по ходу встречи финская команда уступала со счетом 1:3.

«Йокерит» прервал серию из четырех поражений подряд и, набрав 26 очков, вернулся на первое место в Западной конференции.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Анттила — 3 (Ювонен), 8:08 — 1:0. Шаров — 4 (Ведин, Голубев), 17:59 — 1:1. Ли — 1, 27:52 — 1:2. Шаров — 5, 28:15 — 1:3. Фриман — 3 (Шредер, Турунен), 39:49 — 2:3. Савинайнен — 2 (бол., Шредер, Грант), 42:24 — 3:3. Бьернинен — 5 (Йенсен), 51:38 — 4:3.

Вратари: Ювонен (Линдбек, 28:15, 51:17 — 51:38) — Красоткин (58:39).

Штраф: 4 — 16.

Броски: 34 (12+7+15) — 18 (3+8+7).

Судьи: Гофман, Овчинников.

14 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».