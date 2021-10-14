Квартальнов: «Бобков во многих моментах держал нас в игре»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— В третьем периоде пропустили гол в первой смене, — отметил Квартальнов. — Сами не забили. Мы имели шансы, и «Металлург» имел шансы. Наверное, все-таки не хватило эмоций.

— Вы сегодня выбрали Игоря Бобкова, чтобы дать отдохнуть Тимуру Билялову? Или были другие причины?

— Сегодня по плану был Бобков. Он неплохо сыграл. Может, во втором голе мог выручить — надо посмотреть. Он во многих моментах держал нас в игре и провел хороший матч.

— Как оцените игру Джордана Уила?

— Нам многим надо добавлять. И ему тоже. Он пока не пришел в свои полные кондиции, долго болел. Надо добавлять и ему, и всем нам.

— «Ак Барс» проиграл третий период против «Салавата Юлаева», проиграл третий период сегодня и в домашнем матче с «Магниткой». Вы видите общие причины этого или рассматривать каждый период надо отдельно?

— Это статистика. Каждый матч разный. Согласен, что мы проиграли два матча «Металлургу». Проиграли хорошей команде. Скоро опять играем с ними. С Уфой проиграли третий период, но победили по буллитам. В каждом матче — отдельная история. Мы перевернули эту тенденцию, но она вернулась обратно. Мы понимаем это и будем работать.