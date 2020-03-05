«Йокерит» обыграл «Локомотив» и повел 3-0 в серии

«Йокерит» выиграл у «Локомотива» (3:0) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Финский клуб ведет в серии с аналогичным счетом.

В составе победителей отличились Виктор Лев, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен. Следующий матч состоится в Ярославле 7 мая.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Лев — 1 (Хаапала, Мяеналанен), 0:57 — 0:1. Мяеналанен — 2 (бол., Хаапала, Йенсен), 44:28 — 0:2. Йенсен — 2 (Лев), 50:36 — 0:3.

Вратари: Лазушин — Калниньш.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 35 (13+10+12) — 27 (8+11+8).

Судьи: Беляев, Хрибик.

5 марта. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 0-3