«Йокерит» обыграл «Локомотив» и повел 3-0 в серии
21:14
«Йокерит» выиграл у «Локомотива» (3:0) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Финский клуб ведет в серии с аналогичным счетом.
В составе победителей отличились Виктор Лев, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен. Следующий матч состоится в Ярославле 7 мая.
КХЛ
1/4 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Лев — 1 (Хаапала, Мяеналанен), 0:57 — 0:1. Мяеналанен — 2 (бол., Хаапала, Йенсен), 44:28 — 0:2. Йенсен — 2 (Лев), 50:36 — 0:3.
Вратари: Лазушин — Калниньш.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 35 (13+10+12) — 27 (8+11+8).
Судьи: Беляев, Хрибик.
5 марта. Ярославль. «Арена-2000».
Счет в серии: 0-3