Вадим Аверкин занял пост спортивного директора «Адмирала»

На пост спортивного директора «Адмирала» назначен Вадим Аверкин, сообщает официальный сайт клуба 5 мая.

«Предложение генерального директора «Адмирала» Алексея Андреевича стать спортивным директором было неожиданным, но приятным. На данном этапе уже активно ведутся селекционные работы. В ближайшее время появятся первые фамилии. Мы собираем информацию, просматриваем игроков как КХЛ, так и ВХЛ. Приложим все усилия, чтобы создать боеспособную команду. Работы предстоит много, как селекционной, так и административной. Я рад, что оказался в этом клубе, я принял этот вызов и постараюсь оправдать доверие», — рассказал Вадим Аверкин.

Аверкин выступал за нижегородское «Торпедо», «Амур» из Хабаровска, новокузнецкий «Металлург», «Сокол» из Киева, пермский «Молот-Прикамье», ХК «Саров» и дургие клубы.

После завершения карьеры игрока возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в Профсоюзе игроков КХЛ, был помощником главного тренера ХК «Ценг Тоу» (Цзилинь), а также, в минувшем сезоне, занимал пост генерального менеджера пензенского «Дизеля».