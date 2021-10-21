«Металлург» в овертайме обыграл «Йокерит»
Магнитогорский «Металлург» победил «Йокерит» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Линус Хультстрем.
«Магнитка» набрала 46 очков. Команда занимает первое место в Восточной конференции. «Йокерит» имеет в активе 29 очков. Финский клуб идет вторым в Западной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
Голы: Фриман — 4 (Кивисте, Бьернинен), 18:24 — 1:0. Хольм — 5 (бол., О`Нилл, Пакаринен), 26:52 — 2:0. Линдбом — 2 (Пакаринен, Норман), 35:30 — 3:0. Земченок — 2 (Коробкин, Майе), 39:31 — 3:1. Карпов — 7 (бол., Хультстрем, Олкинуора), 40:44 — 3:2. Майе — 7 (бол., Карпов, Голдобин), 42:13 — 3:3. Лайпсик — 7, 46:44 — 3:4. Турунен — 5 (Хянникяйнен, Кивисте), 49:22 — 4:4. Хультстрем — 3, 61:21 — 4:5.
Вратари: Линдбек — Олкинуора.
Штраф: 6 — 26.
Броски: 29 (13+6+10+0) — 27 (3+15+7+2).
Судьи: Оленин, Оскирко.
21 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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