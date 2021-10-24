«Йокерит» разгромил рижское «Динамо» со счетом 8:0, Шредер сделал покер

«Йокерит» победил рижское «Динамо» (8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей покер сделал Джоржан Шредер. «Йокерит» набрал 31 очко и занимает второе место на Западе. У «Динамо» 20 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)

Голы: Савинайнен — 3 (Шредер, Хольм), 2:38 — 1:0. Шредер — 5 (О`Нилл, Йенсен), 6:50 — 2:0. Скленичка — 2 (Коссила, Хянникяйнен), 10:41 — 3:0. Кивисте — 2 (Йенсен, О`Нилл), 26:39 — 4:0. Шредер — 6 (бол., Савинайнен, О`Нилл), 27:37 — 5:0. Шредер — 7 (О`Нилл), 34:10 — 6:0. Коссила — 4 (Турунен), 35:07 — 7:0. Шредер — 8 (Фриман, Йенсен), 56:16 — 8:0.

Вратари: Линдбек — Маттссон (Витолс, 35:07).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 31 (16+11+4) — 20 (5+7+8).

Судьи: Белов, Морозов.

24 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 6043 зрителя.