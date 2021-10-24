«Салават Юлаев» по буллитам победил «Локомотив»

24 октября в Уфе «Салават Юлаев» одержал победу над «Локомотивом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев голы забили Павел Коледов, Сергей Шмелев, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен. У «Локо» отличились Рид Буше, Павел Красковский и Артур Каюмов.

«Салават Юлаев» уступал сопернику со счетом 1:3 за четыре минуты до конца встречи.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (25 очков), «Салават Юлаев» — 3-я строчка на Востоке (34).

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Буше — 5, 16:17 — 0:1. Красковский — 8 (Шалунов, Анисимов), 20:38 — 0:2. Коледов — 2 (Кулемин), 44:53 — 1:2. Каюмов — 7 (Рафиков, Марченко), 55:52 — 1:3. Шмелев — 7 (Кулемин, Коледов), 56:32 — 2:3. Хартикайнен — 7 (бол., Маннинен, Кадейкин), 58:58 — 3:3.

Победный буллит: Маннинен.

Вратари: Метсола (Шарыченков, 32:06) — Паскуале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+6+7+2) — 27 (9+8+7+3).

Судьи: Акузовский, Бирин.

24 октября. Уфа. Уфа-Арена. 2098 зрителей.