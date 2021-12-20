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ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» и обошел финнов в турнирной таблице

21:41
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ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи выиграли на выезде со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий красно-синих Сергей Плотников.

ЦСКА набрал 55 очков и поднялся на второе место в Западной конференции.

«Джокеры» потерпели третье поражение подряд. Команда опустилась на четвертую строчку на Западе (54 очка).

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«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Комбе — 1 (Иконен, Кивисте), 34:08 — 1:0. Андронов — 6 (Нордстрем, Валльмарк), 34:22 — 1:1. Плотников — 14 (Окулов), 43:59 — 1:2. Плотников — 15 (Блажиевский, Каменев), 57:36 — 1:3.

Вратари: Ювонен (57:36) — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (10+3+8) — 26 (9+11+6).

Судьи: Наумов, Фатеев.

20 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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