Яшкин о слабой игре в серии с ЦСКА: «Играл с травмой, выходил, жертвуя здоровьем и карьерой»
Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не сумел проявить себя в решающей серии плей-офф за СКА.
В полуфинале Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга уступила ЦСКА со счетом 2-4. Яшкин принял участие во всех шести матчах, но не отличился результативными действиями.
— Ваш сезон получился неоднозначным. Регулярный чемпионат вышел отличным, о чем свидетельствует звание лучшего бомбардира. Но в плей-офф в серии с «Торпедо» была травма, после которой мы увидели в лучшем случае только половину от вашего потенциала.
— Полностью согласен с вашей оценкой сезона. Что касается травмы, то причиной стал простой игровой момент. Он повлиял на мое колено. До этого случая в плей-офф я шел хорошо, в семи играх забив пять голов. Обидно было читать комментарии о том, что провалил серию с ЦСКА. Я выходил, жертвуя здоровьем и, возможно, даже карьерой. Кто знает, что могло произойти...
— Диагноз был не самым приятным. Фактически вы играли оставшиеся матчи на одной ноге. Могли отказаться выходить на лед?
— Так и есть. Отказаться, конечно, мог. Но я не такой человек. Отдал все, что у меня было, и даже больше. Пожертвовал всем. Очень жалко, что не получилось. Серия с ЦСКА вышла неплохой, нам просто не хватило опыта. В нашем составе было много молодых ребят.
— СКА с вами общался целый месяц и не договорился о новом контракте, что стало для всех большой неожиданностью. Были сами сильно разочарованы таким решением?
— У СКА политика по комплектованию стала чуть другой. Это все, что я могу сказать по этой ситуации. Конечно, я рассчитывал остаться в Санкт-Петербурге, но вы сами видите, как в итоге получилось.
— СКА расстался не только с вами, но и с Гусевым, Жафяровым. Скорее всего, уйдет Ожиганов. Для вас это удивительно?
— Да. Все-таки на ребят рассчитывали в будущем. Но такова нынешняя политика клуба. СКА решил двигаться своим путем.
7 июня 30-летний Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом» на три года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3