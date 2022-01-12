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Сегодня, 17:07

Яшин отреагировал на решение КХЛ перенести игровые дни из-за коронавируса

Мария Куцубеева
Корреспондент

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ перенести игровые дни на более поздние даты из-за коронавируса.

«Лига делает, что нужно. Ребята — профессиональные хоккеисты. Они смогут сыграть в любое время. В чем разница между сегодняшней игрой или игрой через пару недель. Это их работа. Есть распорядок. Лига уже все решила», — сказал Яшин «СЭ».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса, Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.

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