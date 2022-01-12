Михайлов не видит ничего страшного в переносе матчей КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ перенести игровые дни на более поздние даты из-за коронавируса.

«Ничего страшного. Это эпидемия. Все делается для того, чтобы заболевшие восстановились. Что тут сделать. Они поступили по ситуации. Логичное решение. А дальше уже будут смотреть, организовывать совещания. Провести матчи во время Олимпиады? Это будут решать руководители клубов. Кто-то будет ущемлен. Кто-то — нет. Такова ситуация. Я думаю, руководители клубов заинтересованы в том, чтобы чемпионат закончился. Всегда будут ущемленные», — сказал Михайлов «СЭ».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса, Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.