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Якуб Коварж попрощался с болельщиками КХЛ

21:26
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Голкипер Якуб Коварж, который покидает «Автомобилист», написал прощальный пост в Instagram.

«Дорогие болельщики Екатеринбурга! С огромной печалью должен сообщить вам, что состояние моего здоровья не позволяет мне продолжать выступление за, ставший для меня родным клуб «Автомобилист». Это очень тяжелый момент, но я буду хранить в своем сердце воспоминания о всех сезонах, проведенных с буквой «А» на груди.

Хотел бы отдельно поблагодарить руководство Континентальной хоккейной лиги, я очень горд, что был частью этой лиги долгих 9 лет, которые пролетели, как один день. Также, огромное спасибо ХК «Северсталь», вы навсегда будете частью моей истории. Я думаю, что это самый сложный день для любого спортсмена, когда приходится прощаться с любимым делом, которое является твоей жизнью. Спасибо вам всем, что были рядом со мной, поддерживали меня в трудные дни и в моменты счастья и успехов! Тяжело прощаться со своей хоккейной семьей, поэтому скажу «До свидания» и «До новых встреч» — написал вратарь в Instagram.

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Иван Шитик все материалы автора

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