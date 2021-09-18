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Бабенко — о 2:5 с «Нефтехимиком»: «Это была худшая игра «Витязя» в сезоне»

21:05
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:5).

«Особо много не скажешь. Наверное, это была худшая игра «Витязя» в сезоне. Что произошло в третьем периоде? Хотя играли плохо, после второго периода счёт был равным. Но не смогли переломить себя, выйти на нужный уровень. Плюс еще ненужные удаления и безалаберная игра в большинстве.

Как выйти из неудачной серии? Рецепт один — все через работу. Другого ничего нет, волшебной палочки не существует. Не делали акцента на том, что «Нефтехимик» не очень удачно проводит начало матчей. Обратили внимание наших ребят, что у соперника вышел вратарь, еще не игравший в нынешнем сезоне. Но сегодня наши действия были слишком академичными», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Тимур Хафизов, Егор Попов, Марат Хайруллин, Алексей Пузанов и Андрей Чивилев.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/18/489680.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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