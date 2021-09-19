Максим Третьяк: «Игра с «Ак Барсом» получилась хорошая, но «Сочи» уезжает без очков»
06:54
Вратарь «Сочи» Максим Третьяк подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:1).
«Спасибо сопернику — очень интересный матч, всегда приятно здесь играть: классная поддержка, хорошая команда. Нам, наверное, не повезло. Надо было забивать. Игра получилась хорошая, динамичная, но мы уезжаем без очков», — приводит слова Третьяка официальный сайт КХЛ.
«Сочи» с 6 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Ак Барс» с 9 очками — на четвертой строчке Востока.
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