Форвард «Авангарда» Никита Комаров подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (3:0, счет в серии 2-1).

«Если вы смотрели по сезону, у меня не так много было игрового времени. Психологически привыкаешь. Конечно, хотелось бы больше играть. Выходишь, выполняешь установку. Мой гол — удачное стечение обстоятельств. С классными партнерами играю!» — приводит слова Комарова официальный сайт КХЛ.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.