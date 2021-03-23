Комаров — о шайбе в ворота «Металлурга»: «Удачное стечение обстоятельств. С классными партнерами играю»
02:45
Форвард «Авангарда» Никита Комаров подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (3:0, счет в серии 2-1).
«Если вы смотрели по сезону, у меня не так много было игрового времени. Психологически привыкаешь. Конечно, хотелось бы больше играть. Выходишь, выполняешь установку. Мой гол — удачное стечение обстоятельств. С классными партнерами играю!» — приводит слова Комарова официальный сайт КХЛ.
Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.
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