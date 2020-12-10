Яковлев рассказал, почему вернулся в Россию из «Нью-Джерси»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, почему вернулся в Россию. Ранее хоккеист выступал за «Нью-Джерси» в НХЛ.

— Вы долго решались возвращаться в Россию из НХЛ? — вопрос Яковлеву.

— Сомнения были до последнего, — приводят «Известия» слова спортсмена. — Считаю, что провел неплохой сезон. Но не хотел оставаться в клубе именно с тогдашним тренером. В остальном «Нью-Джерси Дэвилз» мне как клуб нравился в плане организации. Если бы мне там предложили хороший односторонний контракт, я бы, скорее всего, остался. Но ситуация была такая, что нужно было ждать, а у меня имелось предложение из родного Магнитогорска, где собиралась очень хорошая команда. И я его принял.

— В чем были разногласия с главным тренером «Нью-Джерси» Джоном Хайнсом?

— В предвзятом отношении ко мне. Я был объективно сильнее некоторых игроков, но их всё равно ставили в состав. Я мог забить, сыграть несколько удачных игр, а на следующий день узнать, что еду в фарм-клуб. У нас с Хайнсом как-то сразу не пошло еще с тренировочного лагеря, и он эту линию в отношении меня гнул до последнего.

— Ваша страница в НХЛ перевернута?

— Никогда не говори никогда. На данный момент у меня контракт с «Магниткой» и все мысли только о том, как выиграть с ней Кубок Гагарина.

В сезоне-2020/21 Яковлев провел 35 матчей за «Металлург» и набрал 17 (4+13) очков.