«Торпедо» заменило вратаря в матче плей-офф КХЛ со СКА после трех пропущенных шайб

СКА за 3 минуты забросил три шайбы в ворота «Торпедо» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

За петербургскую команду голы забили Александр Гальченюк, Арсений Грицюк и Захар Бардаков. На данный момент счет в игре 3:0 в пользу питерцев.

Ворота «Торпедо» первые 9 минут защищал Адам Хуска. После трех пропущенных шайб нижегородская команда заменила голкипера. Вместо него на лед вышел Иван Кульбаков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Торпедо» — СКА.