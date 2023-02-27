Быков: «Интересно увидеть, как себя в плей-офф проявит «Торпедо» с Ларионовым»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, за кем будет следить в Кубке Гагарина.
«Буду переживать за ЦСКА и моего друга Сергея Федорова. Следить и за командой «Трактор» из Челябинска, откуда я родом. «Трактор» продолжает выстраивать свой стиль игры с возвращением в родной клуб Анвара Гатиятулина и тоже может преподнести сюрприз. И, конечно же, за «Салаватом» и СКА, в которых мы с моим другом и коллегой Игорем Захаркиным становились обладателями Кубка Гагарина. Интересно увидеть, как себя проявит «Торпедо» с Игорем Ларионовым во главе. «Северсталь» Андрея Разина показывает интересный хоккей и тоже нацелена на Кубок Гагарина. «Локомотив» из Ярославля преобразился с приходом классного специалиста Алексея Кудашева. Опытный «Авангард» Александра Крылова является очень серьезным кандидатом в этой гонке. Буду также наблюдать с большим интересом и ожиданием фееричной игры от Александра Радулова. Верю, что Александр снова нас всех удивит своей игрой, темпераментом и результативностью», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.
Матчи Кубка Гагарина стартуют 1 марта. В первом раунде пары составили «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Адмирал», «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», СКА — «Динамо» Минск, ЦСКА — «Северсталь», «Локомотив» — «Витязь» и «Торпедо» — «Динамо Москва.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4