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Сегодня, 17:33

Крикунов назвал СКА, ЦСКА и «Ак Барс» в числе главных претендентов на Кубок Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина и назвал основных претендентов на трофей.

«Самыми главными претендентами на победу в Кубке Гагарина являются победители своих дивизионов: СКА, ЦСКА, «Ак Барс». Мне кажется, эти три команды разыграют Кубок Гагарина. Сложно сказать, кто из них на данный момент является фаворитом. ЦСКА в последних играх очень сильно прибавил и помногу забивает. А СКА по всему сезону прошли ровно. «Ак Барс» тоже ожил с Билялетдиновым, но это и было ясно. В плей-офф может удивить кто-то из вратарей. Например, Серебряков из «Адмирала». Он проводит очень хороший сезон. Во многом успех «Адмирала» связан именно с вратарем и его очень надежной игрой. Возможно, его и возьмут в НХЛ, если он будет так же надежен в плей-офф. Если говорить о нападающих, то там в СКА целая плеяда. Тот же Яшкин опять, наверное, пойдет бить рекорды. Сейчас все в НХЛ стараются взять вратаря из России. У нас хорошая вратарская школа. Да и нападающих наших там прилично. НХЛ не подчиняется политикам так, как европейские страны. Поэтому шансы уехать в НХЛ у наших спортсменов сохраняются», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Серии плей-офф Кубка Гагарина проводятся до четырех побед. В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счету — с предпоследним, и так далее. Первые матчи первого раунда плей-офф состоятся 1 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-nazval-ska-cska-i-ak-bars-v-chisle-glavnykh-pretendentov-na-kubok-gagarina-231354/
Хоккей
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
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