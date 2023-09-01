Быков рад попаданию Федотова в заявку ЦСКА на матч против «Ак Барса»: «Иван будет играть и практиковать свою профессию»
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявку вратаря армейцев Ивана Федотова на матч КХЛ против «Ак Барса».
«Рад, что Иван сегодня будет играть и практиковать свою профессию. Я рад за болельщиков, которые смогут в воочию увидеть и переживать за своего кумира. Это игрок, который хочет практиковать свою профессию, не более того. А все руководители этих организации должны уметь находить компромиссы для того, чтобы мы болельщики радовались за своих ребят, хоккеист мог играть. А мериться силами, у кого их больше — это не продуктивно. Борьба нужна только на льду», — сказал Быков «СЭ».
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов объявил, что 26-летний хоккеист сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом». Игра открытия сезона-2023/24 КХЛ пройдет сегодня, 1 сентября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.
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ЦСКА – Ак Барс
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