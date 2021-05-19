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Вудкрофт высказался о продлении контракта с минским «Динамо»

16:55
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал продление контракта с белорусским клубом.

«Всегда говорил, что не хочу приходить в команду ради краткосрочной работы. Мне нравится Минск. Горжусь тем, что возглавляю минское «Динамо» столько лет. В этом клубе я встретил много прекрасных людей.

Свою роль вижу в том, чтобы помогать «Динамо» становиться лучше. И мне приятно, что видны результаты: не только в Беларуси отметили прогресс молодых хоккеистов и нашу упорную серию плей-офф с питерским СКА.

Нам надо будет найти правильное сочетание игроков, чтобы получилась сбалансированная команда. Важно, чтобы хоккеисты, которые выступали за «Динамо» в сезоне-2020/21, сохранили культуру в раздевалке и передали опыт новичкам. Они смогут сохранить тот командных дух, который помогал нам побеждать грандов КХЛ.

Конечно, появятся новые люди. Нам нужны работоспособные ребята с хорошими игровыми и человеческими качествами, а также с желанием развиваться и побеждать", — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 минское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина, команда Вудкрофта проиграла СКА (счет в серии — 1-4).

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-vazhno-sokhranit-tot-dukh-kotoryy-pomogal-minskomu-dinamo-pobezhdat-grandov-kkhl/

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