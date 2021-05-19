Экс-форвард «Бостона» Линдхольм стал игроком «Ак Барса»

Нападающий Пер Линдхольм пополнил состав «Ак Барса», информирует официальный сайт клуба. Контракт со шведским форвардом рассчитан на один сезон.

Минувший сезон нападающий начал в НХЛ, сыграв одну встречу за «Бостон». После этого вернулся в Швецию и провел 33 матча за «Шеллефтео», набрав 15 (5+10) очков.

В составе сборной Швеции он принимал участие в Олимпийских играх-2018 и вошёл в заявку на ЧМ-2021. Всего в НХЛ Линдхольм отыграл 106 матчей и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+11».