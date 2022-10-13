Миронов: «Время показало, что в овертаймах у нас есть проблемы»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).
«Тяжелые игры у нас. Тяжело матчи даются, с кем бы не играли. Сегодня ребята молодцы. Пятая игра через день, но несмотря на это — выложились на полную. Да, пропустили глупые голы, но отыгрались, нашли силу воли для этого, вытащили из себя характер. В овертайме вырвали победу — как мы и планировали, взяли два очка.
Почему раньше в овертаймах не выигрывали? Сложно сказать. В овертаймах выходят лучшие игроки, но что-то где-то не так шло. Надо было что-то менять, попробовать новое. Сегодня хотели попробовать поменять вратаря, чтобы поиграть четыре на три, Красиков бежал на смену, но игра закончилась. Пытаемся найти, как играть лучше — время показало, что в овертаймах у нас есть проблемы», — приводит слова Миронова пресс-служба официального сайта КХЛ.
На данный момент «Спартак» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (23 очка). Минское «Динамо» занимает 8-е место (18 очков).
16 октября красно-белые сыграют с «Куньлунем». Команда из Минска 15 октября встретится с «Локомотивом».
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|1
|СКА
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|16
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|33
|2
|Динамо М
|18
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|5
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|Локомотив
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|7
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|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|4
|Сибирь
|19
|9
|10
|20
|5
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|14.10
|17:00
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Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:00
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Куньлунь – Северсталь
|- : -