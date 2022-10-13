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13 октября, 23:30

Миронов: «Время показало, что в овертаймах у нас есть проблемы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

«Тяжелые игры у нас. Тяжело матчи даются, с кем бы не играли. Сегодня ребята молодцы. Пятая игра через день, но несмотря на это — выложились на полную. Да, пропустили глупые голы, но отыгрались, нашли силу воли для этого, вытащили из себя характер. В овертайме вырвали победу — как мы и планировали, взяли два очка.

Почему раньше в овертаймах не выигрывали? Сложно сказать. В овертаймах выходят лучшие игроки, но что-то где-то не так шло. Надо было что-то менять, попробовать новое. Сегодня хотели попробовать поменять вратаря, чтобы поиграть четыре на три, Красиков бежал на смену, но игра закончилась. Пытаемся найти, как играть лучше — время показало, что в овертаймах у нас есть проблемы», — приводит слова Миронова пресс-служба официального сайта КХЛ.

На данный момент «Спартак» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (23 очка). Минское «Динамо» занимает 8-е место (18 очков).

16 октября красно-белые сыграют с «Куньлунем». Команда из Минска 15 октября встретится с «Локомотивом».

 

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/13/503843.html#game881452
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
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