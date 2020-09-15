Все хоккеисты «Йокерита» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Пресс-служба «Йокерита» сообщила результаты тестов команды на коронавирус.
Все хоккеисты сдали отрицательные тесты на наличие инфекции. Команда остается на карантине, на который ушла в прошлую пятницу в соответствии с предписанием финских властей.
Игроки финской команды попали в контактную группу по решению органов здравоохранения Финляндии после того, как стало известно, что у представителей «Нефтехимика», с кем «Йокерит» проводил предыдущий матч регулярного чемпионата, были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на коронавирус в Латвии. Лига перенесла 5 матчей финской команды (с «Ак Барсом», «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА) на более поздний срок.
The entire #Jokerit team underwent new tests for COVID-19 on Monday. All results were negative.— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) September 15, 2020
The team continues in 14-day quarantine which was ordered by the Finnish healthcare officials last Friday. #KHL