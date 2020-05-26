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«Все это не стоило шумихи. Вице-президент «Металлурга» — о контракте Мозякина

16:21

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал продление контракта с Сергеем Мозякиным. Форвард заключил новое соглашение на один сезон.

— Сегодня мы официально поставили точку в наших переговорах и скрепили соглашение подписями, — цитирует официальный сайт «Металлурга» Ласькова. — На самом деле это все не стоило той шумихи, которая поднялась вокруг этого контракта — это был обычный переговорный процесс, вполне профессиональный, просто обычно все это происходит за закрытыми дверями, а не на виду у всех. С другой стороны, теперь болельщики знают, что подписать игрока — это не дело одного телефонного разговора и двух электронных писем, а намного более трудоёмкий и нервный процесс. Мы благодарны Сергею и его агенту за понимание современных реалий и грамотное отношение к делу, а фанатов «Магнитки» поздравляю с тем, что Мозякин еще на протяжении сезона будет переписывать очередные рекорды, защищая хоккейные цвета нашего города.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/475142/

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