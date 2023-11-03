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Сегодня, 12:37

Вратарь «Спартака» Рыбар: «Савиков назвал меня Буффоном? Круто!»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар отреагировал на то, что защитник Егор Савиком сравнил его с легендарным итальянским футболистом Джанлуиджи Буффоном.

«Савиков назвал меня Буффоном? Круто! Знаю этого вратаря, но за футболом я особо не слежу. Хоккей — для меня спорт номер один. В футбол не играю, и не смотрю. Свободное время посвящаю своей семье», — цитирует голкипера Legalbet.

В последнем матче КХЛ «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:3. Московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от «Динамо» на одно очко.

Источник: https://legalbet.ru/news/vratar-spartaka-ribar-savikov-nazval-menya-buffonom/
Джанлуиджи Буффон
ХК Спартак (Москва)
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