«Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе» после десяти поражений подряд в НХЛ

Пресс-служба «Нефтехимика» в соцсетях поддержал «Сан-Хосе» после десяти поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

«Друзья, с нами такое случилось год назад. И мы вышли в плей-офф», — написала пресс-служба «Нефтехимика» в соцсети X.

«Сан-Хосе» уступил «Ванкуверу» со счетом 1:10 и продлил серию поражений до десяти матчей. «Шаркс» с одним очком занимает последнее в Западной конференции.