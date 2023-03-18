Вратарь СКА Николаев едва не забил гол

На последних минутах второго матча серии полуфинала Западной конференции СКА — «Торпедо» (5:4) гости заменили вратаря на шестого полевого игрока. За несколько секунд до сирены голкипер армейцев Дмитрий Николаев завладел шайбой и попытался поразить пустые ворота броском через всю площадку, но попал в штангу.

В мае прошлого года Николаев сумел отличиться таким же броском в игре за сборную России против команды Белоруссии.