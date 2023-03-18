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Сегодня, 19:21

5:4! СКА во второй раз обыграл «Торпедо» в серии второго раунда Кубка Гагарина

СКА обыграл «Торпедо» и повел 2-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина
Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА — «Торпедо» — 5:4.
Фото ХК СКА

СКА на своем льду обыграл «Торпедо» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.

Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Эмиль Галимов, Никита Камалов и Никита Гусев.

За нижегородский клуб забили Андрей Белевич, оформивший дубль, Артем Михеев и Николай Коваленко.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)

Голы: Белевич — 2 (мен., Сизов), 2:38 — 0:1. Глотов — 5 (Хайруллин, Жафяров), 6:12 — 1:1. Воробьев — 2 (Зыков, Волков), 14:40 — 2:1. Михеев — 2 (Федотов, Воронин), 26:05 — 2:2. Галимов — 1 (Прохоркин), 26:52 — 3:2. Камалов — 1 (Хайруллин, Глотов), 31:23 — 4:2. Белевич — 3 (Конюшков, Виноградов), 34:30 — 4:3. Гусев — 4 (Камалов, Яшкин), 35:35 — 5:3. Коваленко — 3 (бол., Кручинин), 39:27 — 5:4.

Вратари: Николаев — Кульбаков (58:21).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 37 (12+16+9) — 29 (9+12+8).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

18 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12412 зрителей.

Счет в серии: 2-0

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
14
26
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Самые обсуждаемые
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  • Александр Максаков

    бледнолицей , с чем не согласен , приезжай в Н-Новгород 20.03.23.г , я эту гадость непью в отличие от тебя .

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Хватит и пяти.

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Подержим кулаки за Октопуса.

    18.03.2023

  • protch

    После такой игры, точнее, после двух игр, вряд ли кто посмеет отрицать, что более омерзительной ко(пардон)манды, чем пит(д)ерский СКА, в природе не бывает.

    18.03.2023

  • ArtTim

    В двух партиях, парнишка отгребет !!!

    18.03.2023

  • Bibigon2020

    не только его одного. безумное количество ошибок... (((

    18.03.2023

  • vbishevcky

    4-й раз пропустить в большинстве , оригинальный розыгрыш лишнего у СКА.

    18.03.2023

  • АБДЛ

    Смотрю в этом сезоне на СКА и не понимаю, как команда играет. Вроде по стате солидная команда и победительница регулярки, а на льду очень талантливая дворовая шайка-лейка. Как СКА сыграет следующий матч, в смысле тактики и своего стиля, неизвестно. Да и есть ли у команды этот стиль или каждый раз ждать новых невероятных спасений и ляпов?

    18.03.2023

  • vbishevcky

    Всплакни .

    18.03.2023

  • World Sport

    Всё понятно здесь. СКА, ЦСКА, Авангард, Ак Барс в полуфинале.

    18.03.2023

  • KadulyK

    Хороший, быстрый хоккей, думаю всем нравится, не всем нравится только счет

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Женщина - увлекающееся создание Творца. :slight_smile:

    18.03.2023

  • Марина

    Я ошиблась. Спасибо за подсказку.

    18.03.2023

  • Adios Amigos R.

    Даёшь семь матчей в этой прекрасной серии!

    18.03.2023

  • winger79spb

    Боярышник в помощь тебе)))

    18.03.2023

  • голос из Санкт-Петербурга

    Торпедо открыло счёт в матче.СКА проигрывал 0:1.

    18.03.2023

  • Александр Максаков

    Судьи закрывали глаза , когда хозяева врезались в игрока Торпедо хотя он без шайбы , это - же - БЛОКИРОВКА ! . Выбивали клюшки , толкались не поделу , били не жалея соперника .

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Тиафо - интересный парнишка. Тем более, что дома он один остался.

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Профессор решил сменить тактику и устроить матч-обмен ударами. Мы готовы, Профессор. Покажите теперь ваши домашние заготовки.

    18.03.2023

  • KirillYuricch1

    опять дисциплина хромает...

    18.03.2023

  • andyk82

    Чем больше-тем лучше

    18.03.2023

  • Марина

    СКА во втором тяжелейшем матче победила 5:4! Торпедо гналось 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5. Спасибо обеим командам за увлекательную игру!

    18.03.2023

  • True Timati

    Если по-чесноку - отскочил Ротенберг сегодня. Не повезло ларионовцам в концовке. Счастье СКА, что они очень быстро забивали ответные голы. Правда это абсолютно не заслуга главного тренера

    18.03.2023

  • Lars Berger

    С победой всех, невские армейцы! Думаю, серия ещё вернётся в Петербург... Объективно, по игре.

    18.03.2023

  • andyk82

    Хороший день! С полудня только хорошие новости. Если ещё Медведев под занавес неподкачает...

    18.03.2023

  • shpasic

    игра СКА опять разочаровала Зислиса..

    18.03.2023

    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и повел 2-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина

    Вратарь СКА Николаев едва не забил гол
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    Западная конференция И В П О
    1 СКА 68 50 18 105
    2 ЦСКА 68 43 25 94
    3 Локомотив 68 41 27 92
    4 Торпедо 68 42 26 90
    5 Динамо М 68 38 30 87
    6 Витязь 68 34 34 76
    7 Северсталь 68 31 37 75
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    9 Спартак 68 28 40 64
    10 Куньлунь 68 21 47 49
    11 Сочи 68 11 57 32
    Восточная конференция И В П О
    1 Ак Барс 68 41 27 91
    2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
    3 Авангард 68 39 29 86
    4 Автомобилист 68 37 31 83
    5 Металлург 68 35 33 83
    6 Сибирь 68 38 30 83
    7 Адмирал 68 33 35 75
    8 Нефтехимик 68 33 35 72
    9 Трактор 68 31 37 72
    10 Амур 68 30 38 69
    11 Барыс 68 27 41 61
    1/2 финала конференции Счет в серии
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    ЦСКА - Локомотив
    1 - 0
    1. ЦСКА - Локомотив
    2 - 0
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    0 - 0
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    Авангард - Металлург
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    Авангард - Сибирь
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