5:4! СКА во второй раз обыграл «Торпедо» в серии второго раунда Кубка Гагарина

СКА обыграл «Торпедо» и повел 2-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина

СКА на своем льду обыграл «Торпедо» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.

Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Эмиль Галимов, Никита Камалов и Никита Гусев.

За нижегородский клуб забили Андрей Белевич, оформивший дубль, Артем Михеев и Николай Коваленко.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)

Голы: Белевич — 2 (мен., Сизов), 2:38 — 0:1. Глотов — 5 (Хайруллин, Жафяров), 6:12 — 1:1. Воробьев — 2 (Зыков, Волков), 14:40 — 2:1. Михеев — 2 (Федотов, Воронин), 26:05 — 2:2. Галимов — 1 (Прохоркин), 26:52 — 3:2. Камалов — 1 (Хайруллин, Глотов), 31:23 — 4:2. Белевич — 3 (Конюшков, Виноградов), 34:30 — 4:3. Гусев — 4 (Камалов, Яшкин), 35:35 — 5:3. Коваленко — 3 (бол., Кручинин), 39:27 — 5:4.

Вратари: Николаев — Кульбаков (58:21).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 37 (12+16+9) — 29 (9+12+8).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

18 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12412 зрителей.

Счет в серии: 2-0