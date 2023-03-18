5:4! СКА во второй раз обыграл «Торпедо» в серии второго раунда Кубка Гагарина
СКА на своем льду обыграл «Торпедо» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.
Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Эмиль Галимов, Никита Камалов и Никита Гусев.
За нижегородский клуб забили Андрей Белевич, оформивший дубль, Артем Михеев и Николай Коваленко.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)
Голы: Белевич — 2 (мен., Сизов), 2:38 — 0:1. Глотов — 5 (Хайруллин, Жафяров), 6:12 — 1:1. Воробьев — 2 (Зыков, Волков), 14:40 — 2:1. Михеев — 2 (Федотов, Воронин), 26:05 — 2:2. Галимов — 1 (Прохоркин), 26:52 — 3:2. Камалов — 1 (Хайруллин, Глотов), 31:23 — 4:2. Белевич — 3 (Конюшков, Виноградов), 34:30 — 4:3. Гусев — 4 (Камалов, Яшкин), 35:35 — 5:3. Коваленко — 3 (бол., Кручинин), 39:27 — 5:4.
Вратари: Николаев — Кульбаков (58:21).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 37 (12+16+9) — 29 (9+12+8).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
18 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12412 зрителей.
Счет в серии: 2-0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|5 : 4