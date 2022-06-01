Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс». О переходе хоккеиста в команду стало известно вчера, 31 мая.

«Я могу точно сказать, что ветеран в любой команде — это следующий расклад: либо он сильно помогает, либо сильно вредит. Думаю, руководство сделало взвешенный выбор. Но Саша — опытный игрок, он может играть в любой ситуации. А как его будет использовать тренер, это другая история», — сказал Радулов «СЭ».

Соглашение экс-нападающего «Далласа» с казанским клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.