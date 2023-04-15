Вратарь Шикин и нападающий Гончаров продлили контракты с «Витязем»

«Витязь» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Дмитрием Шикиным и нападающим Никитой Гончаровым.

Соглашение с 31-летним Шикиным расчитано на один сезон. 23-летний Гончаров заключил контракт с «Витязем» на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ голкипер провел 30 матчей, в которых отразил 92,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,65. В плей-офф Шикин сыграл в двух матчах, отразил 94 процента бросков, коэффициент надежности — 2,46.

Гончаров набрал 8 (3+5) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В четырех играх плей-офф форвард результативными действиями не отметился.

«Витязь» в серии первого раунда плей-офф КХЛ проиграл «Локомотиву» (1-4).