Ковальчук о возможном возвращении: «Буду тренироваться летом, там посмотрим»

Бывший игрок сборной России Илья Ковальчук рассказал о возможном возобновлении карьеры.

— Никаких конкретных разговоров у меня не было ни с кем, — приводит слова Ковальчука сайт matchtv.ru. — Алексей Жамнов спрашивал, какие у меня планы. Я честно ответил, что хочу провести время с детьми. Но если моя помощь когда-то понадобится, то я всегда открыт к любым разговорам.

Дай бог, чтобы у Алексея Юрьевича все получилось. Он соберет команду своих помощников, свой штаб. Деталей не знаю, честно.

— И вы бы вернулись в «Спартак» как игрок.

— Я же сказал, что буду тренироваться летом. Там посмотрим.

— А мотивация есть?

— У меня есть какие-то идеи что-то придумать, сделать интересное. Я просто хочу вернуться в прежнюю форму, в которой был раньше. Не скажу, что сейчас сильно разбитый. Нет, я каждый день тренируюсь, что-то делаю. Но хочется еще разочек выйти на пик.

40-летний россиянин провел сезон-2020/21 в составе «Авангарда», став победителем Кубка Гагарина. На Олимпиаде-2022 в Пекине Ковальчук был генеральным менеджером сборной России. Последние два сезона форвард не выступал на профессиональном уровне.