Агент Немировски заявил, что у хоккеиста были переговоры с «Сибирью»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы тренера Дэвида Немировски, прокомментировал информацию о том, что известный специалист возглавит «Сибирь».
«Никакого подписанного контракта нет. Думаю, «Сибирь» общается со многими тренерами, а не только с Дэвидом Немировски. Переговоры действительно были. Но то, что он возглавит «Сибирь». Еслть ли интерес к Немировски в КХЛ? Интерес есть, хотя мест в клубах остается все меньше и меньше. С «Куньлунем» был разговор в прошлом сезоне. Был предварительный интерес, но до переговоров не дошло. Он настроен работать в КХЛ», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
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СКА - ЦСКА
|2 - 4
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Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
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СКА - Динамо Мн
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