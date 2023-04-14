Агент Немировски заявил, что у хоккеиста были переговоры с «Сибирью»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы тренера Дэвида Немировски, прокомментировал информацию о том, что известный специалист возглавит «Сибирь».

«Никакого подписанного контракта нет. Думаю, «Сибирь» общается со многими тренерами, а не только с Дэвидом Немировски. Переговоры действительно были. Но то, что он возглавит «Сибирь». Еслть ли интерес к Немировски в КХЛ? Интерес есть, хотя мест в клубах остается все меньше и меньше. С «Куньлунем» был разговор в прошлом сезоне. Был предварительный интерес, но до переговоров не дошло. Он настроен работать в КХЛ», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».