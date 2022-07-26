Тренер «Салавата» Козлов — о состоянии Амирова: «Процесс лечения продолжается»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал состояние нападающего Родиона Амирова, у которого была диагностирована опухоль головного мозга.

«Мы верим, что Родион справится. Процесс лечения продолжается. Пока не могу сказать, сможет ли он сыграть в этом сезоне», — сказал Козлов.

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона. У 20-летнего россиянина диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

В сезоне-2021/22 Амиров набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах за «Салават Юлаев». В 2020 году «Торонто» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером.