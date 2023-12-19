Вратарь «Лады» Подъяпольский назвал тяжелым календарь клуба в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский прокомментировал календарь тольяттинцев в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Пауза 100 процентов нужна была, потому что график тяжелый. Мы уже сыграли 40 игр за 3 месяца. Это тяжело. Не знаю, почему так в этом году. Пауза точно нужна», — цитирует вратаря Metaratings.ru.

После 41 матча «Лада» набрала 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. 19 декабря тольяттинцы примут «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.