«Ак Барс» и Радулов продолжают переговоры о продлении контракта

«Ак Барс» продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Радуловым.

«Мы пока в диалоге с ним о новом соглашении», — цитирует ТАСС генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина.

Действующее соглашение форварда истекает в апреле 2024 года.

В этом сезоне 37-летний Радулов набрал 27 (9+18) очков в 35 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.