Видеотрансляция игры КХЛ «Лада» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 17.50 мск

«Лада» во вторник, 19 декабря, встретится в Тольятти с «Сибирью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на территории комплекса «Лада Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Зрители смогут увидеть видеотрансляцию встречи «Лада» — «Сибирь» по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Она начнется в 17.50 мск. В прямом эфире матч также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Сибирь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Лада» под руководством тренера Олега Браташа набрала 50 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 43 баллами находится на восьмой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.