Вратарь московского «Динамо» Георгий Кузнецов прокомментировал домашнее поражение от СКА (0:2). Отметим, что матч стал дебютным в КХЛ для 21-летнего хоккеиста.

— Мне нравится, как Василевский играет, как Пекка Ринне играет. Они очень атлетичные. Бобровский еще хорош.

— А в детстве вы на кого ориентировались?

— Да я вообще защитником был лет до 9. Потом в раму поставили. Сказали: «Ты лентяй, бегать не хочешь, так что давай в ворота вставай». И все, пошло-поехало.

— Кого бы выделили в составе СКА?

— Я бы вратаря выделил. Алексей Мельничук хорошо играет, фантастически. По-дружески завидую. Мы очень часто с ним пересекались на детских и юношеских турнирах. У нас дружеская конкуренция.

— Какая у вас мечта? Сборная, НХЛ, Кубок Гагарина?

— Кубок Стэнли, конечно, и Олимпиада. И Кубок Гагарина. Все вместе. (Игорь Еронко)