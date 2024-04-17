Вратарь Иванов и форвард Бучельников в следующем сезоне будут выступать за «Витязь»

Как стало известно «СЭ», вратарь Сергей Иванов и форвард Дмитрий Бучельников проведут следующий сезон в «Витязе».

В нынешнем сезоне игроки, права на которых принадлежат СКА, выступали за «Адмирал».

20-летний Иванов в сезоне-2023/24 провел 3 матча за СКА и 33 игры за «Адмирал», в которых одержал 9 побед с коэффициентом надежности 2,52.

На счету 20-летнего Бучельникова 29 (13+16) очков в 55 матчах за команду из Владивостока.