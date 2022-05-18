Тренер сборной России Гончар не начинал переговоры с ФХР о продлении контракта

Тренер сборной России Сергей Гончар сообщил, что не начинал переговоры с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу возможного продления контракта.

Гончар входил в тренерский штаб национальной команды, возглавляемый Алексеем Жамновым, с осени 2021 года.

«У нас пока действующие контракты до 30 мая, — приводит слова Гончара ТАСС. — К сожалению, мы пока не участвуем в международных турнирах, поэтому говорить о будущем преждевременно. Мы разговоры о продлении не начинали».

По словам тренера, он помогал с начала сезона челябинскому «Трактору» в качестве консультанта на безвозмездной основе.

«У меня есть предложения из клубов НХЛ. Изучаю их, пока не тороплюсь принимать решения», — сказал он.

В составе «Питтсбурга» Гончар становился обладателем Кубка Стэнли как игрок в 2009 году и как тренер защитников в 2017 году.