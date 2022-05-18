Каменский связал подписание Шипачева и Войнова с желанием «Ак Барса» взять Кубок Гагарина

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контрактов форварда Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова с «Ак Барсом».

«Шипачев и Войнов — лидеры нашего чемпионата что в нападении, что в защите. «Ак Барс» ставит большую задачу — выиграть кубок. Эти хоккеисты помогут клубу в достижении цели», — сказал Каменский «СЭ».

35-летний форвард в прошедшем сезоне провел 59 игр, в которых набрал 77 результативных очков. 32-летний защитник — 51 игру, в которой набрал 41 результативное очко.