Вратарь «Динамо»: «Мы были готовы продолжать сезон, но играть без зрителей ужасно»

Вратарь «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал отмену сезона КХЛ из-за коронавируса. Решение было объявлено сегодня на официальном сайте лиги.

— Очень жаль, что сезон закончился именно так, — сказал хоккеист. — Но все же такое решение было ожидаемым после того, как перенесли плей-офф до 10 апреля. От игроков мало что зависело — мы так же, как и многие болельщики, ждали развития ситуации. Руководство лиги приняло решение завершить сезон. Хотя мы были готовы продолжать матчи в любой момент. Но играть без зрителей ужасно, ведь мы играем в первую очередь для них. (Алена Гребенькова)