Вратарь «Динамо» Коновалов ответил на вопрос, какой гол пропустить обиднее

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов ответил на вопрос о пропущенных голах после победы над «Ак Барсом» (4:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Какой гол пропустить обиднее всего? Нет обидных голов — любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок — самый важный», — legalbet.ru.

«Динамо» отмечает 77-й день рождения 22 ноября. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 33 матчах.